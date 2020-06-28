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Петтер Нортуг прыгнул с парашютом

Петтер Нортуг прыгнул с парашютом
Другие / Лыжный спорт 0

Бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, как он прыгает с парашютом.

О завершении профессиональной карьеры Нортуг объявил в декабре 2018 года. В настоящее время Петтер занимается выпуском очков собственной марки и является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.

Петтер — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.

В середине марта многие норвежские СМИ распространили информацию, что Нортуг застрял в России, прилетев на мероприятия, приуроченные к «Гонке Легкова», не смог вылететь на родину, так как рейс был отменён из-за пандемии коронавируса. Позже эта информация была опровергнута — Петтер благополучно вернулся на родину за несколько дней до закрытия международного авиасообщения.

Легков и Нортуг провели совместную тренировку. Норвежец в шутку объявил о возвращении
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