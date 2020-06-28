Петтер Нортуг прыгнул с парашютом

Бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, как он прыгает с парашютом.

О завершении профессиональной карьеры Нортуг объявил в декабре 2018 года. В настоящее время Петтер занимается выпуском очков собственной марки и является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.



Петтер — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.



В середине марта многие норвежские СМИ распространили информацию, что Нортуг застрял в России, прилетев на мероприятия, приуроченные к «Гонке Легкова», не смог вылететь на родину, так как рейс был отменён из-за пандемии коронавируса. Позже эта информация была опровергнута — Петтер благополучно вернулся на родину за несколько дней до закрытия международного авиасообщения.