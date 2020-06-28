Алла Шишкина: почему в футболе такие агрессивные болельщики?

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина высказала мнение об агрессивных болельщиках.
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«Каждый раз, когда я пишу о футболе, то сразу попадаю в 2-3 спортивных издания. Обычно комментарии на такие посты из серии: «Синхронка никому не интересна — сиди, молчи». Это самое безобидное.
Почему в футболе и других игровых видах спорта такие агрессивные болельщики? После того, как выложила пост, где написала, что футбол в России переоценён, то получила столько негатива, сколько не получала ни за один свой текст. Чего только не писали в комментариях: и оскорбления, и мат — только что смерти не желали.
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Недавно узнала, что теннисистам после проигранных ими матчей болельщики, которые поставили деньги на их победу, пишут жуткие вещи. Некоторые спортсмены даже работают с психологами и закрывают соцсети, чтобы абстрагироваться от этого негатива и угроз.
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Но только ли дело в ставках и проигранных деньгах? Не думаю. Возможно сама напряжённость и непредсказуемость, которая царит в игровых видах, настраивает людей агрессивно. И когда они смотрят на поле/корт/паркет, адреналин и агрессия накапливаются, а выплеснуть её во время матча они не могут.
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Раньше было больше фанатских стычек на улицах, это я помню ещё по временам, когда училась в РГУФКСМиТе, он находится недалеко от стадиона «Локомотив». Во время проведения матча лучше было держаться от Черкизона подальше. Но сейчас наказание и контроль ужесточили. Разгневанные фаны перешли выплёскивать свой негатив в сеть, здесь это и проще: спрятался за аватаркой и пишешь всякое «г».
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Отдельное спасибо тем, кто пишет обоснованные комментарии, без оскорблений, таких людей тоже немало», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
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