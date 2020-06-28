Дина Аверина рассказала, как они с сестрой оказались на тренировке группы Тутберидзе

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, как они с сестрой Ариной оказались на тренировке группы Этери Тутберидзе на базе в Новогорске. Совместные фотографии Авериных с Анной Щербаковой, Алёной Косторной и другими фигуристками опубликованы в «Инстаграме».

«У нас был выходной день, и мы решили прийти к ним на тренировку. Почему бы и нет? Мы же на одной базе. Мы были у них на тренировке где-то час, нам очень понравилось. Они и прыгали, и крутились, и показывали всякие свои штучки. Немного пообщались с ними. Хотелось бы ещё прийти к ним на тренировку. Они, кстати, тоже приходили посмотреть на нашу тренировку», — приводит слова Дины Авериной РИА «Новости».

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».