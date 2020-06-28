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Ляйсан Утяшева опубликовала хулиганское видео в день рождения

Ляйсан Утяшева опубликовала хулиганское видео в день рождения
Другие / Прочие виды спорта 0

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры стала телеведущей и комментатором, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Накануне дня рождения Ляйсан позировала для фотосессии в ярком кожаном топе и чёрных трусах.

«Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слёз… столько трогательности и смысла!
Я счастлива… люблю всех. Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные!

И простите меня за это хулиганское видео. Вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка… Сентиментальная стала, возраст!» — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».

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