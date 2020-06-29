Гимнастка Солдатова красиво изогнулась в растяжке на фоне цветущего дерева. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В ролике показано, как спортсменка выполнила впечатляющую растяжку на фоне цветущего дерева.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Подписчики Солдатовой по достоинству оценили гибкость гимнастки. Вот что они написали в комментариях под соответствующим постом спортсменки в «Инстаграме».

«Очень красиво!».

«Это прекрасно, ты богиня красоты».

«Я люблю Солди».

«Солдиша, вы шикарны».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Ранее Солдатова показала видео, как залезла на подоконник и выполнила красивую растяжку.