Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнастка Солдатова красиво изогнулась в растяжке на фоне цветущего дерева. Видео

Гимнастка Солдатова красиво изогнулась в растяжке на фоне цветущего дерева. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В ролике показано, как спортсменка выполнила впечатляющую растяжку на фоне цветущего дерева.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Подписчики Солдатовой по достоинству оценили гибкость гимнастки. Вот что они написали в комментариях под соответствующим постом спортсменки в «Инстаграме».

«Очень красиво!».
«Это прекрасно, ты богиня красоты».
«Я люблю Солди».
«Солдиша, вы шикарны».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Ранее Солдатова показала видео, как залезла на подоконник и выполнила красивую растяжку.

Гимнастка Солдатова залезла на подоконник и показала впечатляющую растяжку. Видео
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020