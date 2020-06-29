Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Севастьянова показала свежие фото в откровенном купальнике и попросила выбрать лучшее

Севастьянова показала свежие фото в откровенном купальнике и попросила выбрать лучшее
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» две фотографии. На снимках можно полюбоваться, как спортсменка выглядит в откровенном купальнике.

«Стандартный вопрос: 1 или 2? Как по мне, второе фото лучше», — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.

Подписчики оценили красоту спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Так горячо».
«Первая, потому что на второй нет руки...».
«Вторая! Очень красиво».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

«Вкусная конфетка». Подписчикам понравилось фото Каролины Севастьяновой в чёрном наряде
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020