Севастьянова показала свежие фото в откровенном купальнике и попросила выбрать лучшее

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» две фотографии. На снимках можно полюбоваться, как спортсменка выглядит в откровенном купальнике.

«Стандартный вопрос: 1 или 2? Как по мне, второе фото лучше», — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.

Подписчики оценили красоту спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Так горячо».

«Первая, потому что на второй нет руки...».

«Вторая! Очень красиво».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.