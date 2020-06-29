Севастьянова показала свежие фото в откровенном купальнике и попросила выбрать лучшее

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала в «Инстаграме» две фотографии. На снимках можно полюбоваться, как спортсменка выглядит в откровенном купальнике.
«Стандартный вопрос: 1 или 2? Как по мне, второе фото лучше», — подписала она фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Севастьяновой.
Подписчики оценили красоту спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Так горячо».
«Первая, потому что на второй нет руки...».
«Вторая! Очень красиво».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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