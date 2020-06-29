Чернокожего американского футболиста выгнали из клуба за гомофобию

Чернокожий игрок в американский футбол Кристион Джонс, выступающий за самый титулованный клуб Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос», исключён из состава команды за гомофобию.

Позавчера, 27 июня, Джонс в своём «твиттере» опубликовал пост, в котором заявил о негативном отношении к представителям ЛГБТ-культуры. Общаясь с подписчиками, спортсмен подчеркнул, что стоит на своём, ни о чём не сожалеет и ни перед кем не извиняется.

Вчера, 28 июня, «Эдмонтон Эскимос» в своём «твиттере» сделал заявление по поводу высказываний игрока. Клуб осудил слова Джонса, а игрок выведен из состава команды.

Ранее бывшего чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева возмутил флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве.