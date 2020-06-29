«Начался полный маразм». Анатолий Карпов — о расизме, который нашли в шахматах
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов раскритиковал Австралийскую радиовещательную корпорацию (ABC), которая в результате проведённого расследования посчитала шахматы расистской игрой. Вывод основан на ответах игроков, которым задавали вопрос: «Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?».
«Начался какой-то полный период маразма. Ну при чём здесь шахматы с многовековой славной историей?» — приводит слова Карпова «Российская газета».
Причиной расследования стали протесты и беспорядки в американских городах, связанные с расистским скандалом, вызванным гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
Ранее Карпов рассказал, чем различаются Гарри Каспаров и Владимир Крамник.
Карпов рассказал, чем различаются Каспаров и Крамник
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