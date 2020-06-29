«Начался полный маразм». Анатолий Карпов — о расизме, который нашли в шахматах

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов раскритиковал Австралийскую радиовещательную корпорацию (ABC), которая в результате проведённого расследования посчитала шахматы расистской игрой. Вывод основан на ответах игроков, которым задавали вопрос: «Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?».

«Начался какой-то полный период маразма. Ну при чём здесь шахматы с многовековой славной историей?» — приводит слова Карпова «Российская газета».

Причиной расследования стали протесты и беспорядки в американских городах, связанные с расистским скандалом, вызванным гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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