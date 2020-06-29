В России за сутки коронавирусом заразилось 6719 человек, отмечено 93 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6719 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 641 156 человек, из которых выздоровело 403 430. Зафиксировано ещё 93 летальных исхода. За всё время скончалось 9166 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 782
Московская область — 335
Ханты-Мансийский АО — 277
Иркутская область — 236
Санкт-Петербург — 219
Нижегородская область — 218
Свердловская область — 214
Воронежская область — 185
Ямало-Ненецкий АО — 173
Челябинская область — 146
Красноярский край — 141
Республика Тыва — 126
Архангельская область — 115
Саратовская область — 109
Ульяновская область — 107
Новосибирская область — 107
Мурманская область — 99
Волгоградская область — 97
Ростовская область — 97
Ставропольский край — 90
Приморский край — 82
Алтайский край — 78
Омская область — 78
Тульская область — 77
Хабаровский край — 77
Оренбургская область — 74
Пензенская область — 74
Ивановская область — 71
Республика Коми — 69
Карачаево-Черкесская Республика — 69
Брянская область — 68
Республика Дагестан — 68
Белгородская область — 65
Тюменская область — 65
Курская область — 63
Забайкальский край — 63
Краснодарский край — 62
Пермский край — 56
Псковская область — 55
Кабардино-Балкарская Республика — 53
Томская область — 53
Республика Адыгея — 52
Чувашская Республика — 52
Камчатский край — 52
Владимирская область — 51
Тверская область — 50
Республика Саха (Якутия) — 50
Ленинградская область — 49
Калужская область — 48
Республика Башкортостан — 48
Самарская область — 48
Новгородская область — 47
Тамбовская область — 44
Орловская область — 43
Кемеровская область — 43
Ярославская область — 42
Республика Татарстан — 42
Рязанская область — 41
Липецкая область — 39
Смоленская область — 39
Республика Мордовия — 35
Республика Крым — 35
Костромская область — 34
Магаданская область — 34
Республика Хакасия — 32
Кировская область — 31
Амурская область — 31
Республика Карелия — 30
Астраханская область — 29
Республика Бурятия — 29
Сахалинская область — 29
Республика Ингушетия — 25
Республика Марий Эл — 25
Республика Северная Осетия — 24
Вологодская область — 21
Удмуртская Республика — 21
Республика Алтай — 20
Республика Калмыкия — 19
Чеченская Республика — 14
Курганская область — 14
Калининградская область — 10
Еврейская АО — 3
Севастополь — 1.
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