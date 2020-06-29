В России за сутки коронавирусом заразилось 6719 человек, отмечено 93 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6719 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 641 156 человек, из которых выздоровело 403 430. Зафиксировано ещё 93 летальных исхода. За всё время скончалось 9166 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 782

Московская область — 335

Ханты-Мансийский АО — 277

Иркутская область — 236

Санкт-Петербург — 219

Нижегородская область — 218

Свердловская область — 214

Воронежская область — 185

Ямало-Ненецкий АО — 173

Челябинская область — 146

Красноярский край — 141

Республика Тыва — 126

Архангельская область — 115

Саратовская область — 109

Ульяновская область — 107

Новосибирская область — 107

Мурманская область — 99

Волгоградская область — 97

Ростовская область — 97

Ставропольский край — 90

Приморский край — 82

Алтайский край — 78

Омская область — 78

Тульская область — 77

Хабаровский край — 77

Оренбургская область — 74

Пензенская область — 74

Ивановская область — 71

Республика Коми — 69

Карачаево-Черкесская Республика — 69

Брянская область — 68

Республика Дагестан — 68

Белгородская область — 65

Тюменская область — 65

Курская область — 63

Забайкальский край — 63

Краснодарский край — 62

Пермский край — 56

Псковская область — 55

Кабардино-Балкарская Республика — 53

Томская область — 53

Республика Адыгея — 52

Чувашская Республика — 52

Камчатский край — 52

Владимирская область — 51

Тверская область — 50

Республика Саха (Якутия) — 50

Ленинградская область — 49

Калужская область — 48

Республика Башкортостан — 48

Самарская область — 48

Новгородская область — 47

Тамбовская область — 44

Орловская область — 43

Кемеровская область — 43

Ярославская область — 42

Республика Татарстан — 42

Рязанская область — 41

Липецкая область — 39

Смоленская область — 39

Республика Мордовия — 35

Республика Крым — 35

Костромская область — 34

Магаданская область — 34

Республика Хакасия — 32

Кировская область — 31

Амурская область — 31

Республика Карелия — 30

Астраханская область — 29

Республика Бурятия — 29

Сахалинская область — 29

Республика Ингушетия — 25

Республика Марий Эл — 25

Республика Северная Осетия — 24

Вологодская область — 21

Удмуртская Республика — 21

Республика Алтай — 20

Республика Калмыкия — 19

Чеченская Республика — 14

Курганская область — 14

Калининградская область — 10

Еврейская АО — 3

Севастополь — 1.