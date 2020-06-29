Президент ФИДЕ объявил о переносе матча за звание чемпиона мира по шахматам на 2021-й

Матч за звание чемпиона мира по шахматам перенесут на 2021 год, официальное решение будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.
Напомним, турнир претендентов, победитель которого сразится с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном, стартовал в Екатеринбурге в марте, но вскоре был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга.
«Матч на первенство мира практически наверняка будет перенесён на следующий год в связи со всеми событиями. Неформально об этом мы уже говорили, формальное решение, думаю, будет принято в ближайшее время. Мы обсуждаем различные варианты — и весна, и осень, — но объявим обо всём позднее», — приводит слова Дворковича ТАСС.
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