Президент ФИДЕ объявил о переносе матча за звание чемпиона мира по шахматам на 2021-й

Матч за звание чемпиона мира по шахматам перенесут на 2021 год, официальное решение будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Напомним, турнир претендентов, победитель которого сразится с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном, стартовал в Екатеринбурге в марте, но вскоре был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга.

«Матч на первенство мира практически наверняка будет перенесён на следующий год в связи со всеми событиями. Неформально об этом мы уже говорили, формальное решение, думаю, будет принято в ближайшее время. Мы обсуждаем различные варианты — и весна, и осень, — но объявим обо всём позднее», — приводит слова Дворковича ТАСС.