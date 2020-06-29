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Елена Исинбаева: за время самоизоляции стёрлись дни, недели и время

Елена Исинбаева: за время самоизоляции стёрлись дни, недели и время
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева поделилась впечатлениями от времени, проведённом на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

«Понедельник. За время самоизоляции и удалённой работы стёрлись дни, недели и время. Мне кажется, что дни идут сплошняком. Нет, не день сурка, нет… Дни, один на другой не похожи, дела разные, но ощущения полноценной ночи или полноценного дня нет…

Проснулась, моргнула — уже день, моргнула — уже вечер, моргнула — уже ночь и так по кругу… К чему бы это?!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

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