Елена Исинбаева: за время самоизоляции стёрлись дни, недели и время

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева поделилась впечатлениями от времени, проведённом на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

«Понедельник. За время самоизоляции и удалённой работы стёрлись дни, недели и время. Мне кажется, что дни идут сплошняком. Нет, не день сурка, нет… Дни, один на другой не похожи, дела разные, но ощущения полноценной ночи или полноценного дня нет…

Проснулась, моргнула — уже день, моргнула — уже вечер, моргнула — уже ночь и так по кругу… К чему бы это?!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».