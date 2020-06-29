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Дин Лижэнь сыграет с Карлсеном в полуфинале онлайн-турнира Chessable Masters

Дин Лижэнь сыграет с Карлсеном в полуфинале онлайн-турнира Chessable Masters
Другие / Шахматы 0

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь стал последним полуфиналистом онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. В третьем, решающем четвертьфинальном матче Дин Лижэнь обыграл американца Хикару Накамуру со счётом 2,5:0,5. Ранее, в первых двух четвертьфиналах, соперники обменялись победами.

За выход в финал Дин Лижэнь сыграет с организатором соревнований, чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии. В другом полуфинале встретятся российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шахматист из Нидерландов Аниш Гири. Полуфиналы будут проходить с 30 июня по 2 июля, финал — 3-5 июля.

Chessable Masters — третий турнир из четырёх, организованных Карлсеном. Победителем первого стал сам норвежец, второй турнир выиграл россиянин Даниил Дубов.

Гири стал соперником Непомнящего в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters
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