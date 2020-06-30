Российская фристайлистка рассказала, как её попросили отжаться за приглашение в ресторан

Российская фристайлистка Виктория Завадовская, которая завершила профессиональную карьеру в 2019 году, рассказала о своей популярности среди мужчин. По её словам, один из поклонников попросил её отжаться взамен на приглашение в самый дорогой ресторан.

«Мужчины часто атакуют директ: к сожалению, таких примерно 85% моей аудитории. Но я не реагирую.

Помню одно сообщение: мужчина попросил отжаться определённое количество раз на камеру взамен на приглашение в самый дорогой ресторан. Это показалось безумно странным», — приводит слова Завадовской Sport24.

Она добавила, что не забросила тренировки, несмотря на завершение карьеры.

«Мне прямо плохо на душе, если я не потренируюсь. Хочется быть здоровой — это главная мотивация. Тренируюсь почти каждый день: занимаюсь в тренажёрке, делаю стретчинг, бегаю. Во время самоизоляции тренировалась на улице, чаще делала кардио. Зимой я бы выбирала тренажёрку, но я часто гоняю на лыжах, которые её заменяют», — сказала она.

Если у вас не отображается фотография Завадовской, посмотреть, как она выглядит, можно в её «инстаграме».