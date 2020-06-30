В России за сутки коронавирусом заразилось 6693 человека, отмечено 154 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6693 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 647 849 человек, из которых выздоровело 412 650. Зафиксировано ещё 154 летальных исхода. За всё время скончалось 9320 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 745

Московская область — 301

Ханты-Мансийский АО — 279

Свердловская область — 276

Санкт-Петербург — 253

Ямало-Ненецкий АО — 248

Иркутская область — 242

Нижегородская область — 203

Воронежская область — 179

Челябинская область — 144

Красноярский край — 144

Республика Тыва — 125

Мурманская область — 118

Саратовская область — 110

Новосибирская область — 109

Ульяновская область — 106

Архангельская область — 102

Волгоградская область — 95

Ростовская область — 94

Омская область — 82

Хабаровский край — 81

Приморский край — 80

Ставропольский край — 78

Оренбургская область — 77

Пензенская область — 77

Алтайский край — 76

Тульская область — 73

Карачаево-Черкесская Республика — 72

Ивановская область — 70

Тюменская область — 69

Брянская область — 65

Республика Дагестан — 65

Забайкальский край — 62

Белгородская область — 60

Краснодарский край — 60

Курская область — 59

Томская область — 57

Пермский край — 54

Республика Коми — 53

Кабардино-Балкарская Республика — 52

Республика Адыгея — 51

Чувашская Республика — 51

Самарская область — 51

Ленинградская область — 50

Владимирская область — 48

Тверская область — 48

Тамбовская область — 46

Республика Башкортостан — 46

Калужская область — 45

Новгородская область — 45

Республика Саха (Якутия) — 45

Камчатский край — 45

Ярославская область — 44

Рязанская область — 43

Республика Татарстан — 41

Кемеровская область — 40

Липецкая область — 38

Республика Бурятия — 38

Смоленская область — 37

Псковская область — 35

Республика Мордовия — 35

Кировская область — 35

Орловская область — 33

Курганская область — 33

Республика Алтай — 33

Магаданская область — 33

Астраханская область — 31

Республика Марий Эл — 29

Сахалинская область — 29

Республика Карелия — 28

Республика Хакасия — 28

Республика Ингушетия — 27

Амурская область — 25

Республика Северная Осетия — 22

Вологодская область — 21

Удмуртская Республика — 20

Костромская область — 18

Калининградская область — 10

Севастополь — 6

Чеченская Республика — 5

Республика Крым — 4

Ненецкий АО — 2

Республика Калмыкия — 2

Еврейская АО — 2.