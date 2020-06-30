В России за сутки коронавирусом заразилось 6693 человека, отмечено 154 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6693 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 647 849 человек, из которых выздоровело 412 650. Зафиксировано ещё 154 летальных исхода. За всё время скончалось 9320 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 745
Московская область — 301
Ханты-Мансийский АО — 279
Свердловская область — 276
Санкт-Петербург — 253
Ямало-Ненецкий АО — 248
Иркутская область — 242
Нижегородская область — 203
Воронежская область — 179
Челябинская область — 144
Красноярский край — 144
Республика Тыва — 125
Мурманская область — 118
Саратовская область — 110
Новосибирская область — 109
Ульяновская область — 106
Архангельская область — 102
Волгоградская область — 95
Ростовская область — 94
Омская область — 82
Хабаровский край — 81
Приморский край — 80
Ставропольский край — 78
Оренбургская область — 77
Пензенская область — 77
Алтайский край — 76
Тульская область — 73
Карачаево-Черкесская Республика — 72
Ивановская область — 70
Тюменская область — 69
Брянская область — 65
Республика Дагестан — 65
Забайкальский край — 62
Белгородская область — 60
Краснодарский край — 60
Курская область — 59
Томская область — 57
Пермский край — 54
Республика Коми — 53
Кабардино-Балкарская Республика — 52
Республика Адыгея — 51
Чувашская Республика — 51
Самарская область — 51
Ленинградская область — 50
Владимирская область — 48
Тверская область — 48
Тамбовская область — 46
Республика Башкортостан — 46
Калужская область — 45
Новгородская область — 45
Республика Саха (Якутия) — 45
Камчатский край — 45
Ярославская область — 44
Рязанская область — 43
Республика Татарстан — 41
Кемеровская область — 40
Липецкая область — 38
Республика Бурятия — 38
Смоленская область — 37
Псковская область — 35
Республика Мордовия — 35
Кировская область — 35
Орловская область — 33
Курганская область — 33
Республика Алтай — 33
Магаданская область — 33
Астраханская область — 31
Республика Марий Эл — 29
Сахалинская область — 29
Республика Карелия — 28
Республика Хакасия — 28
Республика Ингушетия — 27
Амурская область — 25
Республика Северная Осетия — 22
Вологодская область — 21
Удмуртская Республика — 20
Костромская область — 18
Калининградская область — 10
Севастополь — 6
Чеченская Республика — 5
Республика Крым — 4
Ненецкий АО — 2
Республика Калмыкия — 2
Еврейская АО — 2.
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