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Призёрка ЧМ по пятиборью Лебедева заразилась коронавирусом

Призёрка ЧМ по пятиборью Лебедева заразилась коронавирусом
Другие / Прочие виды спорта 0

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года по современному пятиборью россиянка Светлана Лебедева заразилась коронавирусом. Из-за этого она вынуждена приостановить подготовку к новому сезону.

«Уже неделю я нахожусь дома на изоляции, меня никуда не госпитализировали. Я планировала начать готовиться в московском центре „Северный“ и перед этим 19 июня проходила тестирование, которое выявило у меня коронавирус. 22 июня я почувствовала себя не очень хорошо, сказала об этом врачу, и в этот же день мне пришёл положительный результат теста.

Я тут же отправилась в медцентр, где сделала компьютерную томографию лёгких. Мне прописали лечение, а я, в свою очередь, подписала обязательство о самоизоляции. На этой неделе должны взять два повторных теста. Сейчас я чувствую себя прекрасно, поэтому можно сказать, что у меня бессимптомное течение болезни наблюдается", — добавила собеседница ТАСС.

В активе 29-летней Лебедевой есть также золото чемпионата Европы 2012 года, выигранное в женской эстафете, серебряные медали чемпионата мира 2012 года (смешанная эстафета) и европейского первенства 2015 года (женская эстафета).

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