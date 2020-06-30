Анатолий Карпов объяснил, почему в мире так мало темнокожих шахматистов

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов ответил на вопрос, почему в мире так мало темнокожих шахматистов.

«Потому что для того, чтобы создать систему соревнований, систему обучения шахматам, требуются ресурсы, а, скажем, африканские страны получили независимость только в 60-е годы. Да и уровень общеобразовательной системы там был недостаточным, чтобы создать целую отрасль.

Но сейчас шахматы там успешно развиваются: это Ангола, ЮАР. Показательна история Фионы Мутези из Уганды, которая, не умея ни читать, ни писать, сумела достичь шахматных высот исключительно благодаря своему природному таланту», — цитирует Карпова «Комсомольская правда».

Ранее Карпов жёстко ответил тем, кто в правилах шахмат, в соответствии с которыми белые всегда ходят первыми, усмотрел расизм.