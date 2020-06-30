Минспорт предложил налоговый вычет до 50 тыс. рублей в год для родителей юных спортсменов

Минспорт России предложил ввести налоговые льготы для родителей, чьи дети занимаются спортом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства.
Минспорт России подготовил законопроект «О внесении изменений в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации», направленный на поддержку родителей (законных представителей), которые оплачивают занятия своих детей (подопечных) в возрасте до 18 лет в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. Законопроект предусматривает возможность родителям получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей. Сумма социального налогового вычета составит до 50 тыс. рублей в год.
Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы, а также направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги.
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