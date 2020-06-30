«Две красотки». Подписчики оценили новые фото гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» четыре свежие фотографии, на которых изображена она и её кошка.

«1, 2, 3 или 4? К утру какое фото больше подходит? Доброе утро от нас с кисуней», — подписала она фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.

Вот что написали подписчики Солдатовой в комментариях к посту спортсменки.

«Две красотки».

«Люблю тебя, королева».

«Мне нравятся все фото».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).