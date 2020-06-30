«Две красотки». Подписчики оценили новые фото гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» четыре свежие фотографии, на которых изображена она и её кошка.
«1, 2, 3 или 4? К утру какое фото больше подходит? Доброе утро от нас с кисуней», — подписала она фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.
Вот что написали подписчики Солдатовой в комментариях к посту спортсменки.
«Две красотки».
«Люблю тебя, королева».
«Мне нравятся все фото».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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