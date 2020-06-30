Российские лыжники не смогут провести зарубежные сборы в июле

Сборная России по лыжным гонкам в июле не сможет провести зарубежные тренировочные сборы. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Часть сборной страны в июле должна была отправиться на сбор в Эстонию, а группа под руководством Маркуса Крамера планировала провести тренировки в Германии.

«Выехать не получится, сборы пройдут в России», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Группа Юрия Бородавко, в которую входит обладатель Кубка мира Александр Большунов и сильнейшая российская лыжница Наталья Непряева, проведёт сбор в Центре лыжного спорта «Малиновка» Архангельской области. Для тренировочных сборов других групп будут использоваться спортивные объекты в Ижевске, в Чайковском (Пермский край) и в Рыбинске (Ярославская область).