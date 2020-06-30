Призёр Олимпийских игр в плавании Андрей Гречин решил возобновить карьеру

Российский пловец Андрей Гречин, ставший бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года, возобновит карьеру. 32-летний спортсмен сообщил, что хочет проверить свои силы.

«Решил возобновить карьеру. Возвращаюсь, чтобы получать удовольствие от плавания. Можно было бы просто плавать в Masters, но это не то, чего я хочу. Мне это не интересно, мне нравится соревноваться и соревноваться с сильными соперниками. Плавание меня дисциплинирует, моё возвращение — это больше вызов самому себе», — цитирует Гречина РИА «Новости».

Спортсмен принял решение о завершении карьеры после Олимпийских игр 2016 года. В 2012 году он завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне в составе сборной России в эстафете 4 x 100 м вольным стилем.