Комиссия спортсменов ОКР обсудила открытое письмо легкоатлетов международному сообществу

Сегодня, 30 июня, в Олимпийском комитете России (ОКР) состоялось заседание Комиссии спортсменов ОКР под председательством саблистки Софьи Великой. Мероприятие прошло в режиме онлайн-конференции.

Члены Комиссии обсудили план работы на текущий год, в частности, подготовку к расширенному заседанию Комиссии спортсменов ОКР, которое запланировано на первую половину ноября в Сочи, а также проведение мастер-класса «Athlete365 Career+ Outreach Workshops» в целях поддержки спортсменов в их социальной адаптации после окончания карьеры.

Основным же пунктом повестки заседания стало обсуждение Открытого письма Комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), адресованному международному спортивному сообществу.

Члены Комиссии спортсменов ОКР поддержали инициативу коллег из ВФЛА и подготовили собственное официальное заявление, которое будет направлено в Комиссию спортсменов МОК, Комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и World Athletics.