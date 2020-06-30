Мировую серию по регби-7 завершили досрочно из-за пандемии коронавируса

Мировая серия по регби-7 среди мужчин и женщин завершена досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба организаторов.
В итоге не состоятся этапы в Лэнгфорде, Лондоне, Париж, Сингапуре и Гонконге.
В результате досрочного завершения сезона были подведены итоги. Победителями у мужчин и женщин признаны сборные Новой Зеландии, они лидировали до приостановки турнира. Женская сборная России заняла шестое место. В первую тройку у женщин вошли Австралия и Канада.
У мужских команд тройку лучших помимо Новой Зеландии составили сборные ЮАР и Фиджи.
Пандемия привела и к досрочному завершению серии «Челленджер» по регби-7. У мужчин победителем стала сборная Японии. У женщин победителя не определяли, так как организаторы не смогли провести даже первый этап.
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