На 73-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по водному поло Кабанов

Главный тренер клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», бывший тренер сборной России Александр Кабанов скончался на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России. Причина смерти специалиста не называется.

14 июня тренеру исполнилось 72 года. Кабанов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1980), чемпион мира (1975, 1982) и Европы (1983).

Тренер приводил сборную России к победе на Кубке мира (2002) и в Мировой лиге (2002). Под руководством Кабанова сборная России завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Сиднее (2000) и бронзовые — на Олимпийских играх в Афинах (2004).

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз», который возглавлял Кабанов, на протяжении 11 лет становился чемпионом России среди женщин.