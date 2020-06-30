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Исполнительный директор Федерации водного поло России назвал причину смерти Кабанова

Исполнительный директор Федерации водного поло России назвал причину смерти Кабанова
Другие / Водные виды спорта 0

Исполнительный директор Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов сообщил, что бывший тренер сборной России Александр Кабанов скончался из-за проблем с сердцем.

«Мне позвонил Вячеслав Георгиевич Собченко и сообщил, что на даче Кабанову стало плохо с сердцем. Скорая не успела. Думаю, последнее время он себя не очень хорошо чувствовал. У него были проблемы со здоровьем. Мы, конечно, старались, поддерживали его. Он даже не поехал на похороны ближайшего друга», — цитирует Шаронова ТАСС.

Кабанов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1980), чемпион мира (1975, 1982) и Европы (1983). Тренер приводил сборную России к победе на Кубке мира (2002) и в Мировой лиге (2002). Под руководством Кабанова сборная России завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Сиднее (2000) и бронзовые — на Олимпийских играх в Афинах (2004).

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз», который возглавлял Кабанов, на протяжении 11 лет становился чемпионом России среди женщин.

На 73-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по водному поло Кабанов
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