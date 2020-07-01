«Как можно быть такой роскошной...» Подписчики — о фото самой сексуальной спортсменки мира
Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно оценить её длинные ноги. Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Пользователи восхитились красотой Шмидт. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту спортсменки.
«Как можно быть такой роскошной...».
«Ты потрясающа».
«Вы с другой планеты».
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м она завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в облегающем топе
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