«Как можно быть такой роскошной...» Подписчики — о фото самой сексуальной спортсменки мира

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно оценить её длинные ноги. Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Пользователи восхитились красотой Шмидт. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Как можно быть такой роскошной...».

«Ты потрясающа».

«Вы с другой планеты».

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м она завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.