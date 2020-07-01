Ласицкене раскритиковала президента ВФЛА Юрченко и встала на защиту Безуглова

По словам трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко не выполнил обязательств перед спортсменами, которые взял на себя на выборах главы организации.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на счёт World Athletics будет перечислен транш в размере $ 5 млн – это обязательная часть штрафа, которую необходимо оплатить до 1 июля. О выплате этой суммы с World Athletics договорился ещё прежний руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин, подписавший все документы. Если штраф не будет погашен, российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже в качестве нейтральных. Общая сумма штрафа составляет $ 11,6 млн. $ 5 млн – собственно штраф, $ 5 млн – сумма на депозите в качестве условного штрафа, $ 1,6 млн — расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.

«Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательств перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем. В марте он радовался возвращению процедуры выдачи нейтрального статуса, а за две-три недели до дедлайна вдруг понял, что решения World Athletics незаконны. Этими действиями он лишь предал чистых легкоатлетов.

Если посмотреть внимательно, то у Юрченко всегда кто-то виноват. Лишение Эдуарда Безуглова должности вице-президента лишний раз доказывает, что Евгений Валерьевич просто задвигает неудобных ему людей. Нечто подобное уже было чуть раньше с комиссией спортсменов. Я не уверена, что наш вид спорта сможет выбраться из нынешней ситуации с подобным человеком у руля ВФЛА», — цитирует Ласицкене ТАСС.