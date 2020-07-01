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«Лисий взгляд», «Шикарная женщина». Подписчиков восхитило стильное фото Ляйсан Утяшевой

«Лисий взгляд», «Шикарная женщина». Подписчиков восхитило стильное фото Ляйсан Утяшевой
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира сезона-2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» новую фотографию. На чёрно-белом снимке Утяшева одета в элегантное платье. 28 июня ей исполнилось 35 лет.

«Уже по традиции 35-летие встречаем новой фотосессией», — подписала она фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ляйсан Утяшевой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Хитрая, лисий взгляд! Бомба».
«Шикарная женщина».
«Удачи во всём! Успехов! 35 — это так прекрасно. Это ещё юность».

Ранее Ляйсан Утяшева поделилась фотографией платья, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей, будущим супругом.

Ляйсан Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей. Фото
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