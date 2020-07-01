«Лисий взгляд», «Шикарная женщина». Подписчиков восхитило стильное фото Ляйсан Утяшевой
Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира сезона-2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» новую фотографию. На чёрно-белом снимке Утяшева одета в элегантное платье. 28 июня ей исполнилось 35 лет.
«Уже по традиции 35-летие встречаем новой фотосессией», — подписала она фотографию.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ляйсан Утяшевой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Хитрая, лисий взгляд! Бомба».
«Шикарная женщина».
«Удачи во всём! Успехов! 35 — это так прекрасно. Это ещё юность».
Ранее Ляйсан Утяшева поделилась фотографией платья, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей, будущим супругом.
Ляйсан Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Павлом Волей. Фото
- 1 июля 2020
-
14:20
-
13:14
-
12:13
-
12:08
-
10:34
-
09:24
- 30 июня 2020
-
23:51
-
23:35
-
22:42
-
21:40
-
21:36
-
19:51
-
18:41
-
17:52
-
15:20
-
14:22
-
13:31
-
12:20
-
11:34
-
10:32
-
09:14
- 29 июня 2020
-
22:40
-
20:14
-
20:03
-
19:37
-
18:44
-
17:55
-
17:40
-
16:31
-
15:07
-
14:45
-
13:24
-
12:22
-
10:36
-
10:21
Партнерский контент