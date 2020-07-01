Президент ФШР Филатов признал возможность переноса турнира претендентов в Москву

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сказал, что Москва может принять вторую часть турнира претендентов, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести её в Екатеринбурге, который остаётся в приоритете.

Напомним, турнир претендентов, победитель которого сразится с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном, стартовал в Екатеринбурге в марте, но вскоре был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга.

«Юридически есть соглашение с Екатеринбургом. Никто этих и других обязательств не отменял. Но есть форс-мажор и пандемия.

Что делать — непонятно, но ключевой момент — решение будет приниматься федерацией Екатеринбурга, властями и нашим спонсором. В крайнем случае Москва всегда сможет подстраховать, но Екатеринбург остаётся основным и приоритетным местом проведения турнира претендентов», — цитирует Филатова ТАСС.