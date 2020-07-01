Президент ВФЛА Юрченко признал, что у федерации нет денег на выплату штрафа

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко сказал, что в настоящий момент у организации отсутствуют средства на выплату штрафов, наложенных Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (World Athletics).

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на счёт World Athletics будет перечислен транш в размере $ 5 млн – это обязательная часть штрафа, которую необходимо оплатить до 1 июля. О выплате этой суммы с World Athletics договорился ещё прежний руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин, подписавший все документы. Если штраф не будет погашен, российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже в качестве нейтральных. Общая сумма штрафа составляет $ 11,6 млн. $ 5 млн – собственно штраф, $ 5 млн – сумма на депозите в качестве условного штрафа, $ 1,6 млн — расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.

«Вокруг ситуации с выплатой штрафа за последние несколько дней разгорелась большая шумиха, полная непонятных вбросов со ссылками на странные и невнятные источники. Могу сказать, что переговоры с World Athletics, начавшиеся в первый же день моего президентства, не останавливались и продолжаются и по сей день. Работаем в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами — ОКР, Минспортом РФ, РУСАДА.

По состоянию на 1 июля денежных средств на выплату штрафов, выставленных World Athletics, у ВФЛА нет. Хочу отметить, что сумма, требуемая к выплате, значительно больше той цифры, которая сейчас муссируется в СМИ.

Да, в последние дни мы слышали не одно громкое заявление о желании финансово поддержать нас в этот сложный момент, но эти обещания в конкретные денежные поступления пока не превратились. ВФЛА же, к сожалению, по объективным причинам сейчас не имеет достаточных материальных ресурсов, чтобы самостоятельно решить проблему задолженности. Всем нашим многочисленным критикам могу сказать, что с нашей стороны касательно поиска этих средств было сделано не просто многое, было сделано всё возможное. Я не буду перечислять количество наших обращений и говорить о том объёме работы, который мы сделали, ведь деньги, к сожалению, не найдены», — цитирует Юрченко ТАСС.