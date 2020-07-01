Анатолий Карпов отреагировал на возможный перенос матча на первенство мира по шахматам

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал возможный перенос матча за звание чемпиона мира по шахматам с 2020 на 2021 год. Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил, что матч на первенство мира практически наверняка будет перенесён на следующий год, хотя официального решения ещё не принято.

Напомним, турнир претендентов, победитель которого сразится с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном, стартовал в Екатеринбурге в марте, но вскоре был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга.

«Я считаю, что решение разумное, потому что матч за шахматную корону предполагает серьёзную подготовку участников. А если мы только в конце сентября возобновим турнир претендентов в Екатеринбурге, то на подготовку просто не будет времени», — приводит слова Карпова ТАСС.