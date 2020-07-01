«Твоя гибкость просто потрясает». Подписчиков поразила растяжка гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» фотографию, на которой можно полюбоваться её растяжкой.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.
В комментариях отметилась двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, написавшая: «Реально на дракончика похожа! Саш, тебе всегда легко растяжка давалась или было больно в детстве?»
Другие подписчики также оценили растяжку Солдатовой. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту гимнастки.
«Твоя гибкость просто потрясает».
«Красивая Саша».
«Ты выглядишь потрясающе, моя королева! Красоту твою не описать словами!»
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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