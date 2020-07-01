Клебо — после двух сломанных пальцев: теперь баскетболу и боксу я предпочитаю гольф

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо заявил, что сделал выводы после двух невынужденных переломов, по ходу прошлого сезона. Первый палец он сломал, пробивая по боксёрскому автомату, второй — играя в баскетбол.



«Сейчас с пальцами всё в порядке. Да, мне не повезло на баскетбольной площадке, но повезло за её пределами — мизинец зажил очень быстро. Я даже мог немного тренироваться — катался на роликах, используя специальный фиксатор.



И да, теперь я буду держаться подальше от баскетбола и бокса. Предпочитаю гольф — будет тяжело травмироваться, занимаясь этим видом спорта», — цитирует Клебо Afton Bladet.

Напомним, что из-за первого перелома Йоханнес был вынужден пропустить несколько гонок Кубка мира.