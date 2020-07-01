Российские легкоатлеты 1 июля заехали на тренировочные сборы в Новогорске и Кисловодске

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, что спортсмены национальной команды заехали на базы в Новогорске и Кисловодске для прохождения тренировочных сборов.

«Ведущие российские легкоатлеты возобновляют централизованную подготовку на федеральных базах в Новогорске и Кисловодске, которая была прервана три месяца назад из-за пандемии. Сегодня спортсмены заезжают на базы, завтра им предстоит пройти тестирование на коронавирус. Те атлеты, которые добрались до баз личным транспортом, смогут приступить к тренировкам сразу после получения отрицательных результатов. Прибывшим на базы поездом или самолетом предстоит пройти повторное тестирование», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

В Новогорске будут тренироваться 30 легкоатлетов (представителей метаний, прыгунов, многоборцев и спринтеров) и специалистов. В Кисловодске подготовку пройдут 40 спортсменов (группа выносливости и ходьба) и специалистов. Сборы продлятся до 31 июля.