Алла Шишкина рассказала, как познакомиться с мужчиной мечты
Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина призналась в любви своему мужу Виктору Куренному.
«У нас сегодня кожаная свадьба. 3 года вместе, а знакомы мы уже 10 лет! И когда меня спрашивают, как с нашим плотным графиком тренировок, удалось познакомиться с мужчиной мечты, то иначе, как судьбой я это назвать не могу.
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Мы сидели на соседних креслах в самолёте, когда наша команда летела со сборов, а Витя возвращался от своих краснодарских друзей в Москву.
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Витя, люблю тебя все эти годы. Спасибо за твою заботу, поддержку и вкусную еду», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
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