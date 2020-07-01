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Алла Шишкина рассказала, как познакомиться с мужчиной мечты

Алла Шишкина рассказала, как познакомиться с мужчиной мечты
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина призналась в любви своему мужу Виктору Куренному.

«У нас сегодня кожаная свадьба. 3 года вместе, а знакомы мы уже 10 лет! И когда меня спрашивают, как с нашим плотным графиком тренировок, удалось познакомиться с мужчиной мечты, то иначе, как судьбой я это назвать не могу.

Мы сидели на соседних креслах в самолёте, когда наша команда летела со сборов, а Витя возвращался от своих краснодарских друзей в Москву.

Витя, люблю тебя все эти годы. Спасибо за твою заботу, поддержку и вкусную еду», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».

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