Легкоатлетка Сивкова: даже не стала подавать заявку на нейтральный статус

Чемпионка России в спринтерском беге Кристина Сивкова рассказала, что не стала подавать заявку на получение нейтрального статуса, так как из-за пандемии коронавируса подготовка к сезону была смазана. Кроме того, World Athletics не рассматривал заявки российских легкоатлетов до уплаты ВФЛА штрафа в $ 5 млн, дедлайн которой был сегодня, 1 июля.

«Я даже не стала подавать заявку на нейтральный статус: ее всё равно не стали бы рассматривать, пока не будет выплачен штраф, — говорит Ближайший сезон я точно пропущу, потому что слишком много времени было упущено из-за коронавируса. А выходить и показывать непонятно какой результат я не хочу. Однако я тренируюсь, поддерживаю форму, а дальше посмотрим, как будет складываться ситуация», — приводят слова Сивковой «Известия».