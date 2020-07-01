«Ростов-Дон» и ЦСКА узнали соперников в Лиге чемпионов

В офисе Европейской федерации гандбола состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба ФГР. В мужском турнире российские клубы представлены не будут, зато у женщин выступят сразу две команды – «Ростов-Дон» и ЦСКА.

«Ростов-Дон» сыграет в группе А, где соперниками российского клуба стали «Мец» (Франция), «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия), «Эсбьерг» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Бухарест» (Румыния), «Битигхайм» (Германия) и «Крим» (Словения). Дебютант соревнований ЦСКА попал в группу В, где встретится с командами «Дьёр» (Венгрия), «Вылча» (Румыния), «Будучность» (Черногория), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Брест» (Франция), «Оденсе» (Дания) и «Подравка» (Хорватия).

Групповой этап стартует 12 сентября и завершится 14 февраля 2021 года. По две лучшие команды из каждой восьмёрки напрямую попадут в четвертьфинал, по четыре клуба сыграют в 1/8 финала. Розыгрыш завершится 30 мая 2021 года.