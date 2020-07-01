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«Красота русская». Подписчики оценили фото Александры Солдатовой с ярким макияжем

«Красота русская». Подписчики оценили фото Александры Солдатовой с ярким макияжем
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с ярким макияжем, нанесённым на глаза, и предложила подписчикам выбрать лучшее.

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчиков поразил необычный образ Солдатовой, но они оценили его не менее, чем естественную красоту гимнастки.

antonio_molinad: «Выглядишь, как самое прекрасное любовное стихотворение, когда-либо написанное! Ты королева!»
shimon0730: «Прекрасный ангел».
vikulettazhuk: «Красотка!»
mirasovserge: «Ты везде прекрасна!»
junior_anna_: «Шикарная!»
vitaliigorodnichev: «О боже! Какая вы красивая, Александра!»
matveevmaksimv: «Солнце».
alexfaiter: «Красота русская».

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