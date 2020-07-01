«Красота русская». Подписчики оценили фото Александры Солдатовой с ярким макияжем

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с ярким макияжем, нанесённым на глаза, и предложила подписчикам выбрать лучшее.

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчиков поразил необычный образ Солдатовой, но они оценили его не менее, чем естественную красоту гимнастки.

antonio_molinad: «Выглядишь, как самое прекрасное любовное стихотворение, когда-либо написанное! Ты королева!»

shimon0730: «Прекрасный ангел».

vikulettazhuk: «Красотка!»

mirasovserge: «Ты везде прекрасна!»

junior_anna_: «Шикарная!»

vitaliigorodnichev: «О боже! Какая вы красивая, Александра!»

matveevmaksimv: «Солнце».

alexfaiter: «Красота русская».