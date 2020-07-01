«Красота русская». Подписчики оценили фото Александры Солдатовой с ярким макияжем
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с ярким макияжем, нанесённым на глаза, и предложила подписчикам выбрать лучшее.
Фотографии можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».
Подписчиков поразил необычный образ Солдатовой, но они оценили его не менее, чем естественную красоту гимнастки.
antonio_molinad: «Выглядишь, как самое прекрасное любовное стихотворение, когда-либо написанное! Ты королева!»
shimon0730: «Прекрасный ангел».
vikulettazhuk: «Красотка!»
mirasovserge: «Ты везде прекрасна!»
junior_anna_: «Шикарная!»
vitaliigorodnichev: «О боже! Какая вы красивая, Александра!»
matveevmaksimv: «Солнце».
alexfaiter: «Красота русская».
«Твоя гибкость просто потрясает». Подписчиков поразила растяжка гимнастки Солдатовой
- 1 июля 2020
-
23:38
-
23:06
-
20:54
-
20:39
-
19:30
-
18:53
-
18:31
-
17:40
-
16:37
-
16:00
-
15:37
-
15:24
-
14:27
-
14:20
-
13:14
-
12:13
-
12:08
-
10:34
-
09:24
- 30 июня 2020
-
23:51
-
23:35
-
22:42
-
21:40
-
21:36
-
19:51
-
18:41
-
17:52
-
15:20
-
14:22
-
13:31
-
12:20
-
11:34
-
10:32
-
09:14
- 29 июня 2020
-
22:40
Партнерский контент