World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) ответила отказом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на просьбу отсрочить дату выплаты штрафа за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы World Athletics.
«World Athletics получила просьбу об отсрочке ещё месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — сообщили в организации.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время на счёт World Athletics должен быть перечислен транш в размере $ 5 млн – это обязательная часть штрафа, которую необходимо было оплатить до 1 июля. О выплате этой суммы с World Athletics договорился ещё прежний руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин, подписавший все документы. Если штраф не будет погашен, российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже в качестве нейтральных. Общая сумма штрафа составляет $ 11,6 млн. $ 5 млн – собственно штраф, $ 5 млн – сумма на депозите в качестве условного штрафа, $ 1,6 млн — расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.
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