ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в $ 5 млн

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не сумела выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф размером в $ 5 млн. Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

«На сегодняшний день, 2 июля, штраф в World Athletics не выплачен. Денежных средств у ВФЛА на выплату штрафа нет», — цитирует Юхареву ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на счёт World Athletics должен быть перечислен транш в размере $ 5 млн – это обязательная часть штрафа, которую необходимо было оплатить до 1 июля. О выплате этой суммы с World Athletics договорился ещё прежний руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин, подписавший все документы. Если штраф не будет погашен, российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже в качестве нейтральных. Общая сумма штрафа составляет $ 11,6 млн. $ 5 млн – собственно штраф, $ 5 млн – сумма на депозите в качестве условного штрафа, $ 1,6 млн — расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.