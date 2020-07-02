Гимнастка Солдатова стукнула мячом об пол и дотянулась до него ногой в растяжке. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В ролике показано, как спортсменка стукнула мячом об пол, а потом дотянулась до него ногой в растяжке.
«Ну как его не любить?» — подписала спортсменка видео, имея в виду своего кота, который также попал в кадр.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Солдатова уже не впервые поражает пользователей впечатляющей растяжкой.
- 2 июля 2020
-
14:00
-
13:36
-
12:08
-
11:15
-
10:31
-
10:13
-
09:21
-
08:38
- 1 июля 2020
-
23:38
-
23:06
-
20:54
-
20:39
-
19:30
-
18:53
-
18:31
-
17:40
-
16:37
-
16:00
-
15:37
-
15:24
-
14:27
-
14:20
-
13:14
-
12:13
-
12:08
-
10:34
-
09:24
- 30 июня 2020
-
23:51
-
23:35
-
22:42
-
21:40
-
21:36
-
19:51
-
18:41
-
17:52