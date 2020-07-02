Гимнастка Солдатова стукнула мячом об пол и дотянулась до него ногой в растяжке. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В ролике показано, как спортсменка стукнула мячом об пол, а потом дотянулась до него ногой в растяжке.

«Ну как его не любить?» — подписала спортсменка видео, имея в виду своего кота, который также попал в кадр.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Солдатова уже не впервые поражает пользователей впечатляющей растяжкой.