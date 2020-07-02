«Грёбаный стыд». Анжелика Сидорова эмоционально отреагировала на ситуацию со штрафом ВФЛА

Чемпионка мира по прыжкам с шестом россиянка Анжелика Сидорова отреагировала на новость о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) штраф в $ 5 млн.

«Просто руки опускаются. Грёбаный стыд, почти 5 лет, а мы снова на том же месте. Пожалуйста, идите лесом все, кто считает, что «ничего страшного, этот сезон не важен». Важен. И этот, и прошлый зимний, и будущий зимний.

А иногда очень сильно просто хочется стряхнуть с себя всю эту грязь, в которую нас макают без конца, уйти в закат и никогда больше не иметь ничего общего с этим спортом. Кто-то даже над этим позлорадствует, а может, и порадуется, но сейчас не об этом.

Просто тут же появляется один большой вопрос: а кто ты без своего дела, на которое убил большую часть своей жизни? Кто ты без лёгкой атлетики? Кто ты без своей работы? Это же не только обо мне и не только о спортсменах (особенно советую порассуждать на эту тему людям, которые постоянно отправляют нас на завод работать).

Похоже, что пришло время и мне подумать над этим вопросом. Возможно, тогда всё будет восприниматься по-другому. Ну по крайней мере, я на это надеюсь», — написала спортсменка в своём «инстаграме».