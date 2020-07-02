Президент ФИДЕ Дворкович рассказал, как относится к онлайн-турнирам по шахматам

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович ответил на вопрос, можно ли онлайн-турниры по шахматам, которые стали популярными ввиду пандемии коронавируса, считать заменой традиционным шахматам.

«Здесь как раз важно, что онлайн-шахматы не замена, а хорошее дополнение к классическим шахматам. Всё-таки в традиционных шахматах гораздо больше эмоций и идёт настоящая борьба, физическая и психологическая. А кибершахматы показали себя отличным вариантом в условиях пандемии, который позволяет сотням тысяч людей, находящимся в условиях изоляции, играть между собой и чувствовать пульс жизни.

Мы недавно провели масштабный фестиваль Checkmate Coronavirus, в котором в течение месяца приняло участие более 540 тысяч людей по всему миру. Кстати, эту идею мне подал и способствовал в организации мой соперник на выборах Георгиос Макропулос, что подтверждает тезис о сплоченности шахматного сообщества», — цитирует Дворковича «Р-Спорт».