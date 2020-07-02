Призёр ОИ по плаванию Гречин объяснил, почему решил возобновить карьеру

Российский пловец Андрей Гречин, ставший бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года, рассказал, почему решил вернуться в спорт.
Спортсмен принял решение о завершении карьеры после Олимпийских игр 2016 года. В 2012 году он завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне в составе сборной России в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.
«Я лежал на диване в изоляции, как и все люди, размышлял о переносе Олимпиады и вдруг понял, что реально соскучился по плаванию. До такой степени хочется начать тренироваться, что ни о чём другом просто не могу думать.
Подтолкнул и пример друга, Вахтанга Беридзе. Сейчас он довольно известный актёр, но когда-то серьёзно занимался плаванием. Он мне говорил, что хотел бы отобраться на Игры в составе сборной Грузии.
Вот и подумал: а я-то чем хуже? Почему не попробовать? Тем более что в запасе внезапно появился целый год. Поэтому ещё в мае написал заявление о возвращении», — цитирует Гречина «RT на русском».
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