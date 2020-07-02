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World Athletics выступила с заявлением по ситуации со штрафом ВФЛА

World Athletics выступила с заявлением по ситуации со штрафом ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подтвердила, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены. В заявлении World Athletics отмечается, что рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским атлетам отложено до совета, который пройдёт в конце июля.

Исходя из пресс-релиза World Athletics, задолженность российской стороны перед международной организацией составляет $ 6,31 млн — $ 5 млн. штрафа, о котором было известно уже давно и $ 1,31 млн затрат, понесённых World Athletics с 30 июня 2019 года по 31 марта 2020 года.

Напомним, если штраф не будет погашен, российские спортсмены не смогут участвовать в международных турнирах даже в качестве нейтральных.

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