«Вы сдали нашу лёгкую атлетику». Тренер Ласицкене выступил с эмоциональным заявлением

Геннадий Габрилян, тренер прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, опубликовал заявление по ситуации с возможным недопуском российских легкоатлетов на международные соревнования.
«Маша на сегодняшний день является лучшей высотницей в мире! Это как лучший самолёт, который, пока, в силах выигрывать любые войны (состязания).
Мария Ласицкене абсолютно доказанно безупречно-чистая спортсменка, которая практически все последние годы являлась мировым лидером и выигрывала те самые войны (состязания), за которыми следил весь мир и болели преданные Машины болельщики.
Но для Марии Ласицкене НЕ ОТСТОЯЛИ возможность ВЫИГРЫВАТЬ ВОЙНЫ (состязания), НЕ ЗАЩИТИЛИ от сложившейся ситуации абсолютно доказанную чистую спортсменку. Я считаю это предательством по отношению к ней. Поэтому с этого момента все вопросы и разговоры на псевдопатриотические темы принимать и поддерживать не буду. Слишком долго мы ждали от руководителей честных поступков и решительных действий.
1 июля уже прошло, обещания не выполнены. За три дня до дедлайна началась имитация бурной деятельности. И даже пробудились от спячки со своими письмами спортивные «активисты». На фоне этих суждений и кривотолков имеем знакомый результат — мы всё равно сегодня остались не только без флага, но даже и без нейтрального статуса…
Хочу поблагодарить тех, кто на самом деле проникся ситуацией и хотел помочь Марии и соответственно федерации, но самим это очень сложно сделать и, к сожалению, не получилось.
Перед многочисленными Машиными болельщиками, перед всеми, кто ждёт от неё мировые победы, олимпийское золото, перед самой Марией, перед самим собой не могу, не имею права позволить, чтобы Маша пропустила (из-за обманных действий и проступков других и их прикрывателей) вторую Олимпиаду и подготовительные к ней зарубежные старты. Буду добиваться, чтобы Маша всё-таки выступала. Буду добиваться, но уже без всякой надежды на наших руководителей и созданных ими всевозможных комиссий. Вы всё-таки сдали нашу лёгкую атлетику. А Маша сдаваться не будет. Маша, ты достойна высших достижений!» — написал Геннадий на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Всероссийская федерация лёгкой атлетики имеет общий долг перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в размере более $ 6 млн. В случае невыплаты этой суммы российские легкоатлеты будут не допущены к выступлению на международных соревнованиях.
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