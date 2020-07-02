Глава World Athletics: ВФЛА сильно подводит своих спортсменов. Мы разочарованы

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу прокомментировал отсутствием прогресса в деле о восстановлении в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



«Мы понимаем, что сейчас трудные времена, но мы очень разочарованы отсутствием прогресса, достигнутого ВФЛА в отношении требований, установленных в марте.



Серьёзные обвинения в нарушении антидопинговых правил привели к смене руководства ВФЛА. У нас были гарантии, и мы надеялись, что изменения уже начались. Однако рабочая группа под председательством Руны Андерсена определила, что российская сторона не оправдала ожиданий.



ВФЛА сильно подводит своих спортсменов. Мы сделали всё возможное, чтобы ускорить процесс выдачи нейтральных статусов и поддержать ВФЛА в плане восстановления, но, похоже, всё это безрезультатно. Условия оплаты штрафа были ясны и не оспаривались ВФЛА, поэтому мы должны будем вернуться к этому вопросу на заседании совета World Athletics в конце июля", — цитирует Коу официальный сайт World Athletics.

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