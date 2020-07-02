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Ильнур Закарин рассказал, какая гонка станет для него первой после возобновления сезона

Ильнур Закарин рассказал, какая гонка станет для него первой после возобновления сезона
Другие / Велоспорт 0

Российский велогонщик команды «ССС» Ильнур Закарин заявил, что вернётся к соревнованиями уже в начале агуста.

«У меня по плану сборы в Ливиньо с 9 по 30 июля, затем „Тур Польши“, снова сборы и потом „Тур де Франс“. По чемпионату мира пока не знаю, постараюсь хорошо выступить на „Туре Польши“ и „Тур де Франс“, а потом, если меня поставят в состав на чемпионат мира, постараюсь к нему подготовиться тоже», — цитирует Закарина «Р-Спорт».

«Тур Польши» запланирован на 5-9 августа. Ранее Ильнур Закарин заявил о намерении выступить на «Тур де Франс» и «Вуэльте».

Закарин — бронзовый призёр «Вуэльты» (2017), занял пятое место на «Джиро д'Италия» (2017) и девятое — на «Тур де Франс» (2018).

Напомним, из-за пандемии коронавируса все официальные гонки были отложены. Официально сезон должен возобновиться 1 августа.

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