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Россиянки Лагко и Гунина пробились в полуфинал Women's Speed Chess Championship

Россиянки Лагко и Гунина пробились в полуфинал Women's Speed Chess Championship
Другие / Шахматы 0

Российские шахматистки Екатерина Лагно и Валентина Гунина пробились в полуфинал второго этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.

Гунина в четвертьфинальной встрече со счётом 7-3 обыграла представительницу Индии Вайшали Рамешбабу. Лагно нанесла поражение Жансае Абдумалик из Казахстана — 10,5-1,5.

Представительница России Ольга Гиря со счётом 5-6 уступила Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.

Интересно, что Лагно и Гунина встретятся в полуфинале. Вторую пару 1/2 финала составят Хадемальшарьех и шахматистка из Украины Анна Ушенина.

Напомним, участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.

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