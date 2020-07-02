Россиянки Лагко и Гунина пробились в полуфинал Women's Speed Chess Championship
Российские шахматистки Екатерина Лагно и Валентина Гунина пробились в полуфинал второго этапа Гран-при онлайн-турнира Women's Speed Chess Championship.
Гунина в четвертьфинальной встрече со счётом 7-3 обыграла представительницу Индии Вайшали Рамешбабу. Лагно нанесла поражение Жансае Абдумалик из Казахстана — 10,5-1,5.
Представительница России Ольга Гиря со счётом 5-6 уступила Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.
Интересно, что Лагно и Гунина встретятся в полуфинале. Вторую пару 1/2 финала составят Хадемальшарьех и шахматистка из Украины Анна Ушенина.
Напомним, участницы каждого из этапов Гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа Гран-при, выйдут в Суперфинал.
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