Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Глава ВФЛА Юрченко заявил, что штраф перед World Athletics значительно выше $ 5 млн

Глава ВФЛА Юрченко заявил, что штраф перед World Athletics значительно выше $ 5 млн
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ВФЛА и Международной легкоатлетической федерацией (World Athletics).

«В первую очередь хочу отметить, что штраф, который нам выставляется, значительно больше суммы $ 5 млн, о которой так много говорится в прессе. Слишком жёсткие требования к России. Этот штраф был наложен в связи с одним делом. Причем это не допинговый скандал, а предоставление поддельной справки прыгуном Данилом Лысенко, поэтому, на мой взгляд, это не совсем справедливое решение и не совсем партнёрские действия» — цитирует Юрченко «Матч ТВ».

Напомним, World Athletics отказала ВФЛА в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

Денег нет, но вы держитесь. Как российская лёгкая атлетика пришла в тупик
Ласицкене, Шубенкова и других чистых спортсменов жалко: их не допускают до соревнований даже под нейтральным флагом, хотя они не виноваты.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020