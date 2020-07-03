Глава ВФЛА Юрченко заявил, что штраф перед World Athletics значительно выше $ 5 млн

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ВФЛА и Международной легкоатлетической федерацией (World Athletics).



«В первую очередь хочу отметить, что штраф, который нам выставляется, значительно больше суммы $ 5 млн, о которой так много говорится в прессе. Слишком жёсткие требования к России. Этот штраф был наложен в связи с одним делом. Причем это не допинговый скандал, а предоставление поддельной справки прыгуном Данилом Лысенко, поэтому, на мой взгляд, это не совсем справедливое решение и не совсем партнёрские действия» — цитирует Юрченко «Матч ТВ».



Напомним, World Athletics отказала ВФЛА в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

Денег нет, но вы держитесь. Как российская лёгкая атлетика пришла в тупик Ласицкене, Шубенкова и других чистых спортсменов жалко: их не допускают до соревнований даже под нейтральным флагом, хотя они не виноваты.