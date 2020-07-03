Глава ВФЛА Юрченко заявил, что штраф перед World Athletics значительно выше $ 5 млн

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ВФЛА и Международной легкоатлетической федерацией (World Athletics).
«В первую очередь хочу отметить, что штраф, который нам выставляется, значительно больше суммы $ 5 млн, о которой так много говорится в прессе. Слишком жёсткие требования к России. Этот штраф был наложен в связи с одним делом. Причем это не допинговый скандал, а предоставление поддельной справки прыгуном Данилом Лысенко, поэтому, на мой взгляд, это не совсем справедливое решение и не совсем партнёрские действия» — цитирует Юрченко «Матч ТВ».
Напомним, World Athletics отказала ВФЛА в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.
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