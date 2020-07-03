Непомнящий уступил Гири в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не сумел пробиться в финал онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. По итогам трёх матчей Непомнящий уступил Анишу Гири из Нидерландов. В первых двух партиях шахматисты обменялись победами. После этого дважды сыграли вничью. Первая партия тай-брейка завершилась также вничью, а во второй Гири обыграл Непомнящего.



В другом полуфинале норвежец Магнус Карлсен во второй раз подряд обыграл китайца Дин Лижэня (2,5:1,5) и вышел в финал турнира, который состоится 3–5 июля.



Chessable Masters — третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд соревнований составляет $ 150 тыс. Турнир входит в организованный Карлсеном тур, который завершится гранд-финалом. Победителем первого турнира стал чемпион мира, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.

